Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 августа станет "большим днем" для Белого дома в связи с предстоящей встречей с лидерами стран Евросоюза и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает BAQ.KZ. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, для Соединенных Штатов важно принять столь представительную делегацию европейских политиков.

Никогда не проводил встречу с таким числом европейских лидеров одновременно, — отметил президент.

Встреча пройдет в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. На переговорах в Белом доме ожидаются президент Украины Владимир Зеленский, главы ведущих стран ЕС, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс. Зеленский уже вылетел в США, чтобы принять участие в переговорах, которые могут стать определяющими для будущих шагов в урегулировании конфликта в Украине и вопросов безопасности Европы.