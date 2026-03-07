Трамп анонсировал очень сильный удар по Ирану

Сегодня 2026, 17:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 17:08
Сегодня 2026, 17:08
114
Фото: Pixabay.com

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что Иран сегодня получит очень сильный удар, передает BAQ.KZ.

Об этом он написал в Truth Social.

"Сегодня Иран получит очень сильный удар! Всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели из-за плохого поведения Ирана в отношении районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу",- написал он.

Самое читаемое

Наверх