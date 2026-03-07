Трамп анонсировал очень сильный удар по Ирану
Сегодня 2026, 17:08
Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп анонсировал, что Иран сегодня получит очень сильный удар, передает BAQ.KZ.
Об этом он написал в Truth Social.
"Сегодня Иран получит очень сильный удар! Всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели из-за плохого поведения Ирана в отношении районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу",- написал он.
