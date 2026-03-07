Об этом он написал в Truth Social.

"Сегодня Иран получит очень сильный удар! Всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели из-за плохого поведения Ирана в отношении районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу",- написал он.