Трамп анонсировал сильный удар США по Ирану

Как заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете, Иран виновен в использовании беспилотника для уничтожения вертолета Apache.

"Мы собираемся нанести им удар, и удар будет очень сильным. Да, судя по вертолету, думаю, мы имеем на это право", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли США возобновить бомбардировки исламской республики.

"Вчера мы нанесли им сокрушительный удар, а сегодня нанесем еще один", - подчеркнул Трамп.

Он обвинил Иран в использовании беспилотника для уничтожения вертолета Apache у побережья Омана в начале этой недели. Американский лидер снова призвал Тегеран подписать соглашение.

Напомним, что 9 июня американский ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива.