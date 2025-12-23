Трамп анонсировал участие Токаева в G20
Лидеров Казахстана и Узбекистана ждут на саммите G20 в США.
Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении телефонных переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает BAQ.KZ. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, в ходе разговоров стороны обсудили вопросы достижения мира в продолжающихся конфликтах, а также развитие торговли и сотрудничества между государствами. Президент США отметил, что отношения между Соединёнными Штатами, Казахстаном и Узбекистаном находятся на высоком уровне.
Глава Белого дома также заявил, что в 2026 году США примут саммит G20 и направят приглашения Касым-Жомарту Токаеву и Шавкату Мирзиёеву принять участие в этом мероприятии в качестве гостей. По его словам, саммит G20 планируется провести в Майами.
