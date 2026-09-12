Трамп анонсировал встречи с европейскими лидерами во время визита в Ирландию

Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести встречи с несколькими европейскими лидерами во время пребывания в Ирландии 12 и 13 сентября.

Об этом американский лидер сообщил журналистам перед вылетом в Европу с военной базы Эндрюс под Вашингтоном.

По словам Трампа, в Ирландии запланирован ряд встреч не только с европейскими политиками, но и с другими представителями. При этом он не уточнил, с кем именно намерен провести переговоры.

«У нас будет много встреч с европейскими лидерами и с другими», — сказал Трамп, отметив также активное развитие торговых отношений.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США проведет выходные в Ирландии. В рамках поездки Трамп также встретится с премьер-министром страны Михолом Мартином и посетит турнир по гольфу.