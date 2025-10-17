Президент США Дональд Трамп анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, заявив, что их двухчасовой телефонный разговор стал "продуктивным" и может стать прологом к прекращению войны между Россией и Украиной, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. По словам Трампа, Путин поздравил США с "великим достижением мира на Ближнем Востоке" и отдельно поблагодарил первую леди Меланию за её работу с детьми.

Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по Украине, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что Москва и Вашингтон договорились о подготовительных встречах между советниками: делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио, с российской стороны — Сергей Лавров. Переговоры должны состояться уже на следующей неделе. Главным итогом разговора стала договоренность о личной встрече президентов в Венгрии.

Президент Путин и я встретимся в согласованном месте — Будапеште — чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой бесславной войне, — заявил Трамп.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже отреагировал на заявление, назвав предстоящую встречу "отличным шансом для мира". В пятницу Трамп примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского, чтобы обсудить итоги беседы с Путиным.