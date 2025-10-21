Президент США Дональд Трамп приступил к строительству огромного бального зала в Белом доме, рассчитанного на почти тысячу гостей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Проект предусматривает возведение здания площадью более 8 000 квадратных метров. В рамках подготовки к строительству уже начался снос части восточного крыла исторического здания, которое, по словам Трампа, будет "модернизировано и сделано красивее". Очевидцы сообщают, что экскаваторы активно разрушают стены, вызывая обеспокоенность у историков и граждан.

Критики называют инициативу манией величия и считают, что масштабная реконструкция нарушает исторический облик Белого дома. Дополнительное возмущение вызывает тот факт, что строительство начато без официального разрешения Национальной комиссии по планированию столицы (NCPC), отвечающей за крупные проекты в Вашингтоне. В Белом доме утверждают, что согласование требуется лишь на новое строительство, а не на снос существующих сооружений. При этом NCPC временно закрыта из-за продолжающегося шатдауна.

Оценочная стоимость строительства нового бального зала составляет около 250 миллионов долларов. Трамп заявляет, что проект финансируется исключительно за счёт пожертвований "щедрых патриотов, крупных компаний и лично мной", и рассчитывает завершить стройку до конца своего президентского срока. Кто именно финансирует проект, пока не разглашается. Американские СМИ отмечают, что на прошлой неделе Трамп провёл роскошный ужин для потенциальных спонсоров. Среди гостей, по сообщениям прессы, были представители Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft, Palantir, а также оборонного концерна Lockheed Martin.

Эксперты и историки уже предупреждают, что столь масштабная реконструкция без разрешений может иметь серьёзные юридические и культурные последствия, а жители Вашингтона выражают обеспокоенность возможным нарушением исторического наследия Белого дома.