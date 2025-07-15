Дональд Трамп выступил с резким заявлением по поводу конфликта в Украине, потребовав от России подписать мирное соглашение в течение 50 дней, передает BAQ.KZ. Если этого не произойдёт, США введут вторичные тарифы в размере 100% против торговых партнёров России. Об этом он заявил 14 июля во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам американского президента, торговля - это инструмент, который он намерен использовать для достижения мира. Трамп подчеркнул, что в случае провала дипломатических усилий его администрация не будет медлить с жёсткими экономическими мерами. Он заявил, что "торговля отлично подходит для прекращения войн" и добавил: "Если у нас не будет соглашения в течение 50 дней - будут вторичные пошлины. И они будут на уровне 100%".

Трамп также признался в разочаровании действиями Владимира Путина, отметив, что несмотря на многочисленные разговоры, обстрелы украинских городов продолжаются. "А затем ракеты летят на Киев и убивают людей. Это должно прекратиться", - сказал он. Трамп добавил, что надеялся заключить сделку с Путиным ещё несколько месяцев назад, но прогресса достичь так и не удалось.