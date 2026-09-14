Трамп допустил, что США могут сохранить контроль над иранской нефтью

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может в дальнейшем получить контроль над иранской нефтью.

Заявление американский лидер сделал журналистам в своем гольф-клубе в Ирландии.

«В конечном счете мы уйдем, если только мы не решим задержаться и оставить себе нефть, как в Венесуэле», — сказал Трамп.

При этом президент США отказался комментировать предстоящую 14 сентября встречу представителей стран Персидского залива, в которой, как ожидается, примут участие и представители Ирана.