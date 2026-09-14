Трамп допустил, что США могут сохранить контроль над иранской нефтью
14 Сентября 2026, 01:04
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14 Сентября 2026, 01:0414 Сентября 2026, 01:04
146Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может в дальнейшем получить контроль над иранской нефтью.
Заявление американский лидер сделал журналистам в своем гольф-клубе в Ирландии.
«В конечном счете мы уйдем, если только мы не решим задержаться и оставить себе нефть, как в Венесуэле», — сказал Трамп.
При этом президент США отказался комментировать предстоящую 14 сентября встречу представителей стран Персидского залива, в которой, как ожидается, примут участие и представители Ирана.
«Это их дело. Они могут быть счастливы», — добавил Трамп.
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