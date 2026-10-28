Трамп допустил превращение Венесуэлы в 51-й штат США

Президент США Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность включения Венесуэлы в состав Соединённых Штатов в качестве 51-го штата. По его словам, в таком случае страной руководил бы избираемый губернатор, а не президент. Об этом он заявил во время выступления в Техасе, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

«Возможно, однажды, уже скоро, она станет процветающим 51-м штатом. Это возможно. Давайте сделаем это», — заявил Трамп, предложив проводить выборы губернатора вместо президентских.

Это не первое подобное заявление американского лидера. В мае Трамп уже говорил, что рассматривает такую возможность, обращая внимание на значительные запасы нефти в Венесуэле.