Трамп допустил превращение Венесуэлы в 51-й штат США
28 Октября 2026, 10:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
28 Октября 2026, 10:0728 Октября 2026, 10:07
100Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность включения Венесуэлы в состав Соединённых Штатов в качестве 51-го штата. По его словам, в таком случае страной руководил бы избираемый губернатор, а не президент. Об этом он заявил во время выступления в Техасе, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.
«Возможно, однажды, уже скоро, она станет процветающим 51-м штатом. Это возможно. Давайте сделаем это», — заявил Трамп, предложив проводить выборы губернатора вместо президентских.
Это не первое подобное заявление американского лидера. В мае Трамп уже говорил, что рассматривает такую возможность, обращая внимание на значительные запасы нефти в Венесуэле.
Самое читаемое
- Немецкий альпинист погиб при спуске с горы Ама-Даблам в Непале
- Послание Президента: время выступления и расписание прямого эфира
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 27 октября
- Завод по производству стеклотары построят в Актобе
- В Казахстане работают 1,8 млн камер: сколько преступлений раскрыли с их помощью