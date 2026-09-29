Трамп допустил смягчение санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность смягчения санкций в отношении Ирана.

По информации корреспондента Axios Барака Равида, который сослался на американского чиновника, Вашингтон допускает ослабление санкционного режима и разблокировку замороженных иранских активов при условии достижения конкретного прогресса в ядерной сфере.

«Президент Трамп готов предоставить Ирану смягчение санкций и разблокировать замороженные средства в обмен на конкретный прогресс в ядерной сфере», — приводит Axios слова источника.

Ранее Дональд Трамп отверг предложение Тегерана, связанное с возобновлением судоходства через Ормузский пролив. По словам американского лидера, Иран предлагал соглашение, предусматривающее немедленную разблокировку пролива, однако Вашингтон счел такие условия неприемлемыми.

Трамп также вновь заявил, что Иран не должен обладать ядерным оружием.