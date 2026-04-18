Трамп допустил заключение сделки с Ираном в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение соглашения с Ираном — возможно, уже в течение ближайших одного–двух дней. Об этом он сообщил в интервью порталу Axios, передает BAQ.KZ.

По словам американского лидера, иранская сторона заинтересована во встрече и готова к заключению сделки. Он отметил, что переговоры могут пройти уже в ближайшие выходные.

«Думаю, мы заключим сделку в течение следующего дня или двух», — сказал Трамп.

Он добавил, что пока не определился с составом американской делегации на переговорах с представителями Ирана и не исключил, что может принять в них участие лично.

Отвечая на вопрос о возможной поездке в Пакистан, где проходил предыдущий раунд консультаций, Трамп заявил: «Возможно».

Также он сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс ранее возглавлял переговоры с иранской стороной, и сейчас рассматривается вариант направления на будущие встречи Вэнса вместе с Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Кроме того, Трамп отметил, что США готовы сотрудничать с Ираном в вопросе извлечения обогащённого урана и его возвращения на американскую территорию.