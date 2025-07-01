Президент США Дональд Трамп планирует ввести новые пошлины на японские товары, передает BAQ.KZ со ссылкой на Politico. Причина - застой в торговых переговорах, в которых стороны не могут договориться о взаимных уступках.

Как отмечает издание, Трамп всерьёз рассматривает возможность тарифного давления, если Токио не согласится увеличить объёмы импорта американских товаров, в первую очередь сельхозпродукции. США настаивают на расширении закупок риса, сои и кукурузы, при том что сейчас, в рамках соглашения с ВТО, Япония ежегодно покупает 770 тысяч тонн беспошлинного риса, около половины которого поступает из США.

Одним из ключевых камней преткновения стали автопошлины. Японская сторона требует отмены американского тарифа на японские автомобили и автозапчасти. Однако такая уступка вызывает протест у американских автопроизводителей, которые считают, что это создаст неравные условия: иномарки получат конкурентные преимущества перед автомобилями, собираемыми в Северной Америке. Сам Трамп согласен с этим доводом и заявил, что сохранит 25-процентную пошлину на японские авто до тех пор, пока не будет заключена сделка, устраивающая США.

Любопытно, что ещё в апреле Трамп уже вводил 24-процентные тарифы на большинство японских товаров, однако вскоре приостановил их, надеясь на конструктивный поворот в переговорах. Но компромисс пока не найден.

Кроме экономических требований, Трамп также требует от Японии и Южной Кореи увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, что значительно превышает текущие уровни. Это условие стало частью более широкой стратегии бывшего президента, нацеленной на перераспределение финансового бремени в вопросах глобальной безопасности.