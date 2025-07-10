Президент США Дональд Трамп заявил о готовности подписать законопроект о жёстких санкциях против России, который республиканцы продвигают в Конгрессе с весны, передает BAQ.KZ. Однако, как сообщает издание Politico, у Белого дома одно принципиальное условие: санкции можно будет отменить без согласования с Конгрессом.

Речь идёт о законопроекте сенатора-республиканца Линдси Грэма, предусматривающем введение вторичных санкций в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы. В частности, предлагается обложить 500-процентными пошлинами импорт товаров из государств, приобретающих у России нефть, газ, уран и другие ресурсы. В текущей редакции проект предоставляет президенту возможность на 180 дней освободить такие страны от санкций, но только один раз. Грэм согласился на вторую отсрочку — при условии контроля со стороны Конгресса. Однако администрация Трампа категорически против.

Как пишет Politico, Белый дом требует, чтобы право на отмену санкций принадлежало исключительно президенту, без возможности вмешательства со стороны Конгресса.

Текущая версия закона позволяет Конгрессу фактически контролировать внешнюю политику президента через механизм совместной резолюции о неодобрении. Это неприемлемо для нас, — заявил представитель администрации президента.

Напомним, ранее Трамп угрожал Путину и Си Цзиньпину уничтожить Москву и Пекин.