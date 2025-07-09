Американский телеканал CNN обнародовал сенсационные аудиозаписи, сделанные в 2024 году на предвыборных мероприятиях Дональда Трампа, передает BAQ.KZ. Тогда ещё кандидат в президенты США в частных разговорах с донорами рассказывал, как якобы угрожал президенту России Владимиру Путину "разбомбить Москву", если тот решится начать вторжение в Украину.

"Я сказал Путину: "Если вы войдете в Украину, я разбомблю Москву к чертям. У меня не будет выбора". Он мне не поверил. Сказал: "Не может быть", а я ответил: "Может", - утверждает Трамп на одной из записей.

По словам политика, Путин поверил ему лишь на 10%, но, по мнению Трампа, этого было достаточно для сдерживания. CNN уточняет, что записи были сделаны на закрытых встречах с донорами в Нью-Йорке и Флориде. К материалам получили доступ журналисты Джош Доус, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф - авторы книги о президентской кампании 2024 года.

На этом откровения Трампа не заканчиваются. В записях он также рассказывает, что грозил бомбардировкой Пекина в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, если тот решит напасть на Тайвань.

"Он подумал, что я сошел с ума. Переспросил: "Пекин? Вы собираетесь разбомбить Пекин?" А я сказал: "Да". Он поверил мне на 10%. Хотя, честно, хватило бы и 5%", - заявляет Трамп.

Эти заявления ранее уже всплывали в СМИ - в мае 2024 года о них писала The Washington Post, но тогда не было прямых доказательств в виде аудиозаписей. Теперь, спустя год, обнародованные материалы вызывают бурную реакцию - как среди политиков, так и в экспертном сообществе.

В ходе своей кампании Трамп не раз заявлял, что при его президентстве конфликт в Украине никогда бы не начался, и что он способен "в течение 24 часов" завершить войну. Однако, как следует из записей, его дипломатический стиль основывался на угрозах и элементе непредсказуемости. При этом сам Трамп признаёт, что позже разочаровался и в Владимире Путине, и в Владимире Зеленском.

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