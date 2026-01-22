После переговоров с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что согласован "каркас будущей сделки" по контролю над Арктическим островом, который, по его словам, имеет стратегическое значение для безопасности США, передает BAQ.KZ со сcылкой на DayliMail.

Президент США исключил применение силы для захвата Гренландии и сосредоточился на том, чтобы убедить жителей отделиться от Дании.

Если предложение будет реализовано, каждому из 57 000 жителей стратегически важного острова выплатят $1 миллион. Общая стоимость программы может составить около $57 миллиардов (≈ £42,5 млрд). Для сравнения, это лишь небольшая часть ежегодных расходов США на оборону-почти $800 миллиардов.

Помимо финансового аспекта, инициатива позволила бы Гренландии снизить зависимость от датских субсидий и существенно изменить экономику острова. Чтобы получить выплаты, жители должны будут согласовать референдум и, скорее всего, набрать не менее 60% голосов "за" для одобрения присоединения к США.