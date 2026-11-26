Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых торговых пошлин против 14 крупных торговых партнёров. В списке оказались Китай, Вьетнам, Евросоюз, Индия, Южная Корея и Тайвань. Для китайских и вьетнамских товаров предложили установить дополнительные тарифы в размере 20%.

Однако если Пекин не будет соблюдать условия торгового перемирия с Вашингтоном, пошлины для Китая могут вырасти до 40%. Для Вьетнама тарифы могут увеличить до 35%, если страна не заключит торговую сделку с США. Отдельные условия предусмотрены для Евросоюза. Базовая ставка пошлины может составить 15%, но при несоблюдении торговых соглашений её планируют повысить до 20%.

Новые тарифы также могут затронуть Камбоджу, Индию, Южную Корею и Тайвань. Ещё одно предложение касается Бразилии. США намерены ввести 10-процентную пошлину на импорт самолётов, а также повысить тарифы на поставки бразильского сахара сверх установленных квот.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что новые меры направлены на борьбу с недобросовестными торговыми практиками и защиту американской производственной базы. При этом пошлины пока не вступили в силу. Сначала должны пройти публичные слушания, назначенные на 25 января 2027 года. Только после этой процедуры американская администрация сможет принять дальнейшие решения.