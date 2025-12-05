Президент США Дональд Трамп до 25 декабря планирует объявить о запуске второго этапа своего плана по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на портал Axios.

По данным издания, американский лидер намерен представить новую модель управления палестинским анклавом, которая станет ключевым элементом обновленного мирного процесса.

"Трамп до Рождества планирует объявить о переходе мирного процесса в секторе Газа на второй этап и представить новую структуру управления анклавом", — приводит Axios слова источника.

Параллельно в США обсуждаются дополнительные меры, включая возможное объявление бывшей материнской платформы ХАМАС вне закона. Американская инициатива вызвала широкий международный отклик, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже выразил поддержку планируемым шагам Вашингтона.

Ранее, 17 ноября, Совет Безопасности ООН проголосовал за американский проект резолюции в поддержку плана Трампа по установлению мира на территории Газы. Позже президент США заявил, что считает принятие резолюции историческим событием и выразил уверенность, что она станет важной частью деятельности Организации Объединённых Наций.

Ожидается, что предстоящий анонс второго этапа плана может значительно повлиять на дальнейшую динамику в регионе и международные дипломатические усилия по стабилизации ситуации.