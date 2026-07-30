Трамп готовится к вторжению в Иран — разведка Пакистана

Пакистанские спецслужбы считают, что вероятность ограниченной наземной операции США в Иране растет. Об этом сообщает издание Haqqin со ссылкой на источники в кругах безопасности Исламабада. По данным собеседников издания, президент США Дональд Трамп может отдать приказ о вторжении в прибрежные районы Ирана, несмотря на предостережения части военного руководства.

Военные эксперты называют такой сценарий крайне рискованным. По их мнению, американским войскам придется столкнуться с ракетными и беспилотными ударами, а сложный рельеф Ирана значительно осложнит проведение операции. При этом официального подтверждения информации о подготовке наземного вторжения со стороны властей США пока не поступало.