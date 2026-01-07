Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что идея приобретения Гренландии Соединёнными Штатами действительно находится на стадии активного обсуждения в администрации Дональда Трампа, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных финансовых параметрах сделки, Ливитт подчеркнула, что конкретные детали пока не раскрываются. По её словам, вопрос рассматривается президентом и его командой по национальной безопасности.

Она отметила, что идея покупки Гренландии не является новой и обсуждается американскими лидерами ещё с XIX века. В Белом доме считают, что такой шаг может отвечать стратегическим интересам США, прежде всего в контексте сдерживания влияния Россия и Китай в Арктическом регионе.