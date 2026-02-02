Президент США Дональд Трамп планирует сохранить существующие ограничения в сфере ядерного оружия и вовлечь Китай в переговоры о контроле над вооружениями, передаёт BAQ.KZ.

По информации Financial Times, представитель Белого дома сообщил, что Трамп неоднократно подчеркивал необходимость противодействия угрозе ядерного оружия для всего мира и хотел бы, чтобы Китай участвовал в переговорах по контролю над вооружениями.

В то же время издание отмечает, что, учитывая известную непредсказуемость Трампа, президент США может в последний момент принять решение продолжить следовать положениям Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Россией и США.