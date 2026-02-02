Трамп хочет привлечь Китай в переговоры по ядерному оружию
Сегодня, 16:30
Фото: AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Дональд Трамп планирует сохранить существующие ограничения в сфере ядерного оружия и вовлечь Китай в переговоры о контроле над вооружениями, передаёт BAQ.KZ.
По информации Financial Times, представитель Белого дома сообщил, что Трамп неоднократно подчеркивал необходимость противодействия угрозе ядерного оружия для всего мира и хотел бы, чтобы Китай участвовал в переговорах по контролю над вооружениями.
В то же время издание отмечает, что, учитывая известную непредсказуемость Трампа, президент США может в последний момент принять решение продолжить следовать положениям Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Россией и США.
