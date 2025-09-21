Президент США Дональд Трамп заявил о работе над рядом масштабных соглашений с Турцией, передает BAQ.KZ. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth. По его словам, речь идёт как о торговых, так и о военных сделках, включая закупку самолетов Boeing и истребителей F-16, а также продолжение переговоров по F-35.

Я рад принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября. Мы работаем с президентом над многими торговыми и военными сделками, включая крупномасштабную закупку самолетов Boeing, крупную сделку по [истребителям] F-16 и продолжение переговоров по [истребителям] F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно, — написал Трамп в соцсети Truth Social.



Он добавил, что у него "всегда были очень хорошие отношения" с Эрдоганом, и выразил уверенность в успешных итогах предстоящих переговоров. В свою очередь, турецкий лидер подчеркнул, что встреча в Белом доме "будет посвящена укреплению стратегических отношений между Турцией и США, в том числе в сферах торговли, инвестиций и оборонной промышленности".