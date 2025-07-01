Илон Маск и Дональд Трамп снова оказались в центре политического триллера - на этот раз из-за нового законопроекта о расходах, который увеличивает потолок государственного долга на рекордные 5 трлн долларов, передает BAQ.KZ. Маск, назвавший его "страной однопартийцев - партией жирных свиней", вновь обрушился с критикой, тогда как Трамп попытался перехватить инициативу, напомнив о больших субсидиях, которые получает бизнесмен.

По версии Илона, США нуждаются в "новой политической партии, которая действительно заботится о людях", и он пообещал действовать против "главных виновников" законопроекта, даже поддержать своих оппонентов на праймериз

Трамп же в ответ на Truth Social заявил, что Маск "возможно получает больше субсидий, чем кто-либо в истории" и что без поддержки "ему пришлось бы вернуться домой в Южную Африку". Экс-президент добавил, что ежегодная отмена ракетных запусков, производства электромобилей и спутников могла бы сэкономить "целое состояние" бюджету США .

Между тем сенат уже начал многочасовое голосование ("vote‑a‑rama") по законопроекту, включающему резкое повышение потолка долга - 5 трлн долларов

Впрочем, Дональд и Илон не просто ругаются - они открыто предлагают перекроить американскую политику. Маск грозит распустить республиканцев и собирается основать "America Party", в то время как Трамп призывает пересмотреть все субсидии - особенно Маска-ориентированные — ради "сохранения денег американцев".

Схватка миллиардеров уже начали влиять на политический курс США. Пока Сенат упорно продвигает законопроект, Трамп и Маск инициируют раскол среди республиканцев. Кто окажется сильнее — политические амбиции или экономическая прагматика? Никто не спешит с ответом — но ставки на Супер Вторник высоки.