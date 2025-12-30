Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным "очень продуктивным", отметив, что стороны обсудили ключевые вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Украине, передает BAQ.KZ.

Выступая перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп сообщил, что беседа состоялась утром по американскому времени и длилась достаточно долго. По его словам, для достижения мира между Россией и Украиной остаётся урегулировать ещё несколько сложных вопросов.

Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе разговора американская сторона подробно проинформировала Владимира Путина об итогах переговоров Дональда Трампа с украинской делегацией, которые прошли в Мар-а-Лаго. По его словам, США выразили настрой на окончательное завершение войны без временного прекращения огня, на котором настаивает Киев.

Также, как заявил Ушаков, Владимир Путин проинформировал американского лидера об атаке беспилотников ВСУ на его государственную резиденцию в Новгородской области. Дональд Трамп подчеркнул, что США не предоставляли Украине вооружение для подобных ударов. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг обвинения в причастности к атаке.

В Кремле отметили, что российская сторона намерена продолжать плотную работу с американскими партнёрами по поиску путей достижения мира, однако ряд ранее достигнутых договорённостей может быть пересмотрен.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что разговор между Трампом и Путиным прошёл в позитивном ключе и был посвящён ситуации вокруг Украины.