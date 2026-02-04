Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого основное внимание было уделено вопросам расширения двусторонних торговых отношений. Об этом Трамп сообщил в своём аккаунте в социальной сети Truth Social, передаёт BAQ.KZ.

По словам американского лидера, беседа была "долгой и обстоятельной". Стороны обсудили широкий круг тем, включая торговлю, военные вопросы, Тайвань, конфликт между Россией и Украиной, ситуацию вокруг Ирана, а также запланированный на апрель визит Трампа в Китай.

Отдельное внимание было уделено увеличению объёмов китайского импорта американских товаров. В частности, речь шла о закупках нефти и газа из США, расширении поставок сельскохозяйственной продукции, включая увеличение объёма закупок соевых бобов до 20 млн тонн в текущем сезоне и до 25 млн тонн в следующем, а также о поставках авиационных двигателей.

Дональд Трамп отметил, что отношения между США и Китаем, а также его личные контакты с Си Цзиньпином находятся "на крайне хорошем уровне". Он выразил уверенность, что в течение ближайших трёх лет сотрудничество двух стран принесёт "множество положительных результатов".

Ранее о телефонном разговоре лидеров США и Китая также сообщило Центральное телевидение КНР.