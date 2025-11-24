Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, передает BAQ.kz со ссылкой на Xinhua.

Си Цзиньпин заявил Дональду Трампу, что КНР надеется, что стороны как можно скорее достигнут справедливого соглашения, устраняющего первопричины украинского кризиса.

Также он отметил, что возвращение Тайваня в состав Китая является важной частью послевоенного международного порядка.

"Китайско-американские отношения после встречи в Пусане в целом остаются стабильными и демонстрируют позитивную динамику" - Си Цзиньпин.

Помимо этого, Председатель КНР, отметил, что Китай и США должны совместно защищать итоги Победы во Второй Мировой войны.