Трамп и Зеленский могут встретиться в Вашингтоне 29 июля - Reuters

Позже информацию подтвердил и Белый дом, заявив, что переговоры лидеров запланированы на следующий вторник. По словам источника агентства в украинских властях, Зеленский заинтересован в поездке в США, однако его команда ожидала официального подтверждения графика американского президента со стороны Белого дома.

Как отмечает Reuters, в ходе визита представители Киева и Вашингтона также намерены обсудить инициативу о прекращении боевых действий в воздушном пространстве. Предполагается, что это предложение может быть представлено российской стороне в рамках нового этапа мирных усилий по урегулированию конфликта. По данным агентства, во время поездки Зеленский также может принять участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом, который был одним из наиболее последовательных сторонников Украины в Конгрессе США.

О возможном визите Зеленского в Соединенные Штаты ранее, 22 июля, сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, поездка может продлиться около недели. Тогда он отмечал, что встреча с Трампом остается неподтвержденной и будет зависеть от итогов переговоров.

Накануне, 23 июля, Зеленский заявил, что США подготовили несколько вариантов урегулирования конфликта, которые планируют обсудить как с Киевом, так и с Москвой. Украинский лидер также не исключил, что Россия и Украина могут выйти на переговоры уже зимой. По его мнению, в противном случае конфликт рискует перейти в новую фазу эскалации.