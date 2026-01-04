Трамп: "Куба падёт сама". США отказались от войны, но заявили о гибели кубинцев
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не планируют военных действий против Кубы, поскольку, по его словам, страна может "пасть по собственной воле", передает BAQ.KZ.
"Куба находится в очень плохом состоянии. Я не думаю, что нам придётся что-то делать", — отметил Трамп.
По его словам, экономика Кубы долгие годы была тесно связана с Венесуэлой и напрямую зависела от поддержки Каракаса.
"Куба всегда была сильно зависима от Венесуэлы. Именно оттуда они получали деньги. Они защищали Венесуэлу, но в этот раз это сработало не слишком хорошо", — заявил президент США в интервью New York Post.
Кроме того, Трамп сообщил, что в ходе недавней операции США, направленной против режима Николас Мадуро, погибли кубинцы, принимавшие участие в его защите.
"Прошлой ночью многие кубинцы потеряли свои жизни. Они защищали Мадуро. Это был плохой ход", — добавил он.
