Трамп лично встретил Си Цзиньпина в США: лидеры обсудят торговлю и ИИ

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом. У трапа самолёта его лично встретили президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Церемония прошла с красной дорожкой, почётным караулом, артиллерийским салютом и пролётом военной авиации.

По данным издания DW, личная встреча американского президента с прибывшим главой иностранного государства на военной базе стала необычным дипломатическим жестом. По данным китайского правительства, церемония также включала исполнение гимнов двух стран и военный пролёт.

Основные переговоры Трампа и Си Цзиньпина состоятся в Вашингтоне. В центре внимания окажутся торговые отношения США и Китая, включая действующее торговое перемирие и тарифы. Стороны также намерены обсудить искусственный интеллект и связанные с ним риски, экспорт редкоземельных элементов и другие вопросы экономического сотрудничества.

Отдельными темами переговоров, как ожидается, станут ситуация вокруг Тайваня и война между США и Израилем с Ираном. Кроме того, стороны могут затронуть вопросы Украины и взаимодействия в сфере безопасности.

Нынешний визит Си Цзиньпина стал первым государственным визитом китайского лидера в США более чем за десять лет. Он проходит спустя несколько месяцев после визита Трампа в Китай и на фоне попыток Вашингтона и Пекина снизить напряжённость в двусторонних отношениях.