Трамп лишил бывшего вице-президента США государственной охраны
Камала Харрис занимала пост вице-президента при Джо Байдене.
Президент США Дональд Трамп отменил предоставленную Камале Харрис государственную охрану, которую ей обеспечивала Секретная служба, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. По закону, экс-вице-президент США имеет право на охрану в течение шести месяцев после ухода с должности. Для Харрис этот срок истёк ещё в июле. Однако Джо Байден, занимая пост президента, издал распоряжение продлить её защиту ещё на год.
Теперь это решение отменено личным указом Трампа, подписанным в четверг. Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил журналистам, что документ подлинный. Таким образом, Харрис осталась без госохраны всего за несколько недель до начала её тура по США. Бывший вице-президент готовится к презентации своих мемуаров "107 дней", в которых расскажет о проваленной президентской кампании 2024 года.
