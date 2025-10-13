Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев может получить крылатые ракеты Tomahawk, если Россия откажется от мирного урегулирования войны в Украине, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Об этом он сообщил в ночь на 13 октября журналистам на борту Air Force One.

Возможно, мне стоило поговорить с россиянами о Tomahawk. Хотят ли они, чтобы Tomahawk летели в их сторону? Я так не думаю, — сказал Трамп, добавив, что намерен предупредить Владимира Путина о такой возможности.

По словам американского лидера, поставки будут проходить не напрямую Украине, а через страны НАТО. Он подчеркнул, что Tomahawk — "очень наступательное оружие", и что подобный шаг станет "новым уровнем давления" на Москву.

Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что в случае получения ракет его страна не будет использовать их против гражданских целей. По данным СМИ, украинский президент поднимал вопрос о поставках Tomahawk ещё в сентябре, на встрече с Трампом в Нью-Йорке. В Кремле уже предупредили, что возможное решение о передаче Киеву ракет большой дальности "приведёт к разрушению позитивной динамики" в отношениях между Россией и США.