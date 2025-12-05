Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон предупредили президента Украины Владимира Зеленского о возможной опасности со стороны США в переговорах по Украине, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Европейские лидеры выразили глубокое недоверие спецпосланнику Белого дома Стивену Уиткоффу и зятю президента Джареду Кушнеру, которые ведут переговоры с Россией и Украиной. По данным издания, в разговоре также участвовали премьеры Италии, Польши, Дании, Норвегии, председатели Еврокомиссии и Европейского совета.

Макрон предупредил Зеленского о рисках давления на Киев по территориальному вопросу без гарантий безопасности, а Мерц призвал "быть крайне осторожным в ближайшие дни", подчеркивая, что американские переговорщики "играют в игры как с вами, так и с нами". Президент Финляндии Александр Стубб добавил, что Украину нельзя оставлять "один на один с этими ребятами". Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал позицию европейцев и призвал защитить Зеленского.

Изначальный план США по прекращению войны предполагал признание Россией контроля над Луганской и Донецкой областями и разделение Херсона и Запорожья по линии фронта, однако после переговоров с украинской и европейской сторонами проект был скорректирован. 2 декабря Уиткофф и Кушнер провели переговоры с Путиным в Москве, однако компромисса достичь не удалось, несмотря на заявления Трампа о "довольно успешной" встрече.