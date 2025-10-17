Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится завершить войну в Украине "без применения ракет “Томагавк”", передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Об этом он сказал перед встречей с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Переговоры прошли на следующий день после телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным. Одной из тем встречи стала возможная продажа Украине американских крылатых ракет большой дальности, однако после разговора с российским лидером Трамп занял более осторожную позицию.

Мы предпочли бы, чтобы война закончилась без “томагавков”. Я думаю, президент Путин хочет закончить эту войну, — сказал Трамп, подчеркнув, что главная цель США — сохранить жизни людей.

Зеленский, в свою очередь, предложил Вашингтону расширить энергетическое сотрудничество, включая хранение американского сжиженного газа в украинских подземных хранилищах.