Трамп намекнул на присоединение Венесуэлы к США

Это вызвало жёсткую реакцию в Каракасе.

Сегодня 2026, 13:16
Фото: BILD

Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре международного скандала после резонансного заявления о Венесуэле, передает BAQ.kz со ссылкой на BILD.

Он опубликовал в своей соцсети Truth Social карту страны, оформленную в цветах американского флага, с подписью "51-й штат". По данным Fox News, за день до этого Трамп также заявил, что "серьёзно рассматривает" возможность включения Венесуэлы в состав США.

Заявление быстро вызвало жёсткую реакцию в Каракасе.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес категорически отвергла такую идею. Она подчеркнула, что страна остаётся полностью независимой и никогда не станет частью другого государства.

"Это невозможно. У венесуэльцев главное – это независимость", — заявила Родригес.

При этом она добавила, что Венесуэла готова продолжать дипломатические отношения с Вашингтоном, несмотря на резкие заявления.

Это не первый подобный случай. Ранее Трамп также высказывался о возможности присоединения Канады как «51-го штата» и поднимал тему территориальных претензий к Гренландии.

