Трамп намекнул на визит в Казахстан и похвалил Токаева
Деталей беседы с нашим президентом Трамп не раскрыл.
Сегодня, 22:57
114Фото: Win McNamee / Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности поездки в Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на 24KZ. На вопрос корреспондента телеканала о планах посетить Центральную Азию он ответил:
Очень возможно, что я приеду в Казахстан. Передавайте привет вашему президенту. Он хороший человек.
Трамп также рассказал о состоявшемся разговоре с Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, беседа прошла в позитивном ключе.
У нас состоялся замечательный разговор, — отметил политик, не раскрывая деталей общения.
Визит Трампа, если он состоится, станет первым для него в Казахстан.
