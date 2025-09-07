Президент США Дональд Трамп заявил о возможности поездки в Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на 24KZ. На вопрос корреспондента телеканала о планах посетить Центральную Азию он ответил:

Очень возможно, что я приеду в Казахстан. Передавайте привет вашему президенту. Он хороший человек.

Трамп также рассказал о состоявшемся разговоре с Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, беседа прошла в позитивном ключе.

У нас состоялся замечательный разговор, — отметил политик, не раскрывая деталей общения.

Визит Трампа, если он состоится, станет первым для него в Казахстан.