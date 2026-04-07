Трамп намерен баллотироваться в президенты Венесуэлы
Об этом он рассказал на пресс-конференции.
Сегодня 2026, 07:53
Фото: Istockphoto
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что после завершения конфликта в Иране собирается выучить испанский язык и попробовать побороться за пост президента Венесуэлы, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.
«После того как я закончу с этим, я могу поехать в Венесуэлу. Я быстро выучу испанский… Я поеду в Венесуэлу. Я собираюсь баллотироваться в президенты», — заявил Трамп.
Он также подчеркнул, что изучение испанского языка «не займет много времени» благодаря его способностям.
Ранее Трамп сделал резонансное заявление о контроле США над Венесуэлой.