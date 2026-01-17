Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты якобы взяли под контроль ситуацию в Венесуэле. Об этом он сообщил, выступая на мероприятии в Палм-Бич (штат Флорида), где одна из улиц была переименована в его честь, передаёт BAQ.KZ.

В своей речи глава американской администрации вновь подверг резкой критике президента Венесуэлы Николаса Мадуро, возложив на него ответственность за "преступления против США и всего мира".

По словам Трампа, Венесуэла за короткий срок претерпела серьёзные изменения. Он утверждает, что после недавних действий Вашингтона страна фактически перешла под управление Соединённых Штатов и уже не является прежним государством.

Официальных подтверждений или разъяснений со стороны властей США или Венесуэлы по поводу этих заявлений не последовало.