Трамп сделал резонансное заявление о контроле США над Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты якобы взяли под контроль ситуацию в Венесуэле. Об этом он сообщил, выступая на мероприятии в Палм-Бич (штат Флорида), где одна из улиц была переименована в его честь, передаёт BAQ.KZ.
В своей речи глава американской администрации вновь подверг резкой критике президента Венесуэлы Николаса Мадуро, возложив на него ответственность за "преступления против США и всего мира".
По словам Трампа, Венесуэла за короткий срок претерпела серьёзные изменения. Он утверждает, что после недавних действий Вашингтона страна фактически перешла под управление Соединённых Штатов и уже не является прежним государством.
Официальных подтверждений или разъяснений со стороны властей США или Венесуэлы по поводу этих заявлений не последовало.
