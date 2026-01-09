Власти США продолжат начатую ими в водах Карибского бассейна борьбу с наркокартелями Латинской Америки уже на суше. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, пишет газета "Известия", передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.



По словам Трампа, Вашингтон уже "уничтожил 97% наркотрафика по морю" и теперь переходит к наземным операциям против картелей на территории Мексики.



"Картели фактически управляют Мексикой", - подчеркнул Трамп, отметив, что удары начнутся "очень скоро", при этом не уточнил конкретные сроки. По словам американского лидера, ему "грустно наблюдать" за тем, что происходит в Мексике.



Ранее он неоднократно предлагал президенту Мексики Клаудии Шейнбаум помощь американских войск, но получал категорический отказ. Трамп предупредил, что если Мексика не справится сама, то США "придется действовать в одностороннем порядке".



Мексика отвергла идею иностранного вмешательства, настаивая на суверенитете.