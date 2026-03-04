Трамп намерен разорвать торговлю с Испанией
Сегодня 2026, 01:22
США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией после ее отказа повысить военные расходы до 5% ВВП. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.
"У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить военные расходы до 5%. Я не думаю, что они намерены соглашаться на повышение чего-либо", - сказал он.
По его заявлению, Испания хотела оставить все на уровне 2%.
"И они не платят эти 2%, поэтому мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией", - добавил американский лидер.
