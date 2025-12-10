Таиланд и Камбоджа в среду обменялись взаимными обвинениями в нанесении артиллерийских и ракетных ударов по гражданскому населению на фоне резкого обострения ситуации на границе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил о намерении вмешаться, чтобы остановить боевые действия и спасти режим прекращения огня, который был достигнут при его посредничестве ранее в этом году.

По данным сторон, столкновения развернулись более чем в десятке точек вдоль общей границы протяжённостью около 817 километров. Нынешняя эскалация стала одной из самых серьёзных с июля, когда пятидневные бои едва не переросли в масштабный конфликт. Тогда, как сообщалось, ситуацию удалось стабилизировать после телефонных переговоров Дональда Трампа с руководством обеих стран.

В Вашингтоне подчёркивают, что Соединённые Штаты заинтересованы в скорейшем прекращении огня и возобновлении диалога между Бангкоком и Пномпенем. Сам Трамп заявил, что намерен использовать дипломатические каналы, чтобы "остановить кровопролитие" и не допустить срыва договорённостей, которые уже удалось достичь.

Тем временем на границе сохраняется напряжённая обстановка. Обе стороны продолжают обвинять друг друга в ударах по мирным районам, а сообщения о новых обстрелах усиливают обеспокоенность международного сообщества возможным дальнейшим развитием конфликта.