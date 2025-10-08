Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие недели. Об этом он сообщил во время переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

"Я встречусь с ним через несколько недель, как вы знаете, в Южной Корее", — подчеркнул американский лидер.

По словам президента, одной из ключевых тем обсуждения станет выполнение торговых обязательств Пекина по закупке американской сельскохозяйственной продукции, в частности сои. Трамп также обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не смог обеспечить реализацию соответствующего соглашения между США и Китаем.

Кроме того, представитель Белого дома сообщил южнокорейскому агентству Yonhap, что Вашингтон открыт к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. Напомним, в ходе первого президентского срока Трамп трижды встречался с северокорейским руководителем, что, по его словам, способствовало стабилизации ситуации на Корейском полуострове. Политика США в отношении Пхеньяна, отметил источник, остается прежней.