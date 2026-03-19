Трамп направил письмо Токаеву после встречи в Вашингтоне
Президент США направил письмо Главе государства Казахстана, отметив недавнюю встречу в Вашингтоне.
Сегодня 2026, 11:52
Сегодня 2026, 11:52Сегодня 2026, 11:52
174Фото: Акорда
На имя Главы государства Касым-Жомарт Токаева поступило письмо от Президента США Дональда Трампа, передает BAQ.kz.
Американский лидер с признательностью отозвался о встрече с Президентом Казахстана в рамках инаугурационного заседания Совета мира, состоявшегося в феврале в Вашингтоне.
Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать Главу нашего государства на следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами.
«С нетерпением жду возможности вновь приветствовать Главу нашего государства на следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами», - отметил Дональд Трамп.
