Трамп настаивает на личной встрече Зеленского и Путина
Он назвал Россию "бумажным тигром".
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости прямых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского для окончания войны, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. По его словам, "только объединив усилия" стороны смогут достичь мира.
Выступая 30 сентября перед высшим командованием армии США на базе Куантико (штат Вирджиния), Трамп подчеркнул, что действовать нужно "с позиции силы". Он сообщил, что распорядился разместить "подводную лодку или две" у российских берегов и напомнил о модернизации американского ядерного арсенала, выразив надежду, что применять его не придется.
Американский президент вновь назвал Россию "бумажным тигром" и признался, что разочарован Путиным: он ожидал, что российский лидер быстро завершит боевые действия в Украине.
