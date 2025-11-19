Президент США Дональд Трамп официально присвоил Саудовской Аравии статус особого союзника, что открывает доступ к усиленным военным и экономическим привилегиям, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Об этом он заявил во время госвизита наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в Вашингтон 18 ноября.

По итогам переговоров стороны согласовали пакет масштабных соглашений. В их числе - продажа Эр-Рияду 48 истребителей F-35 и поставка 300 американских танков. Кроме того, были подписаны документы о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики, искусственного интеллекта и торговли стратегическими ресурсами.

Мухаммед бен Сальман, со своей стороны, заявил о планах увеличить инвестиции Саудовской Аравии в экономику США с нынешних 600 млрд до 1 трлн долларов. Однако конкретные сроки и параметры будущих вложений пока не раскрываются.