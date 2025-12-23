Президент США Дональд Трамп объявил о планах строительства для ВМС США двух боевых кораблей нового класса, который будет носить название "Трамп", передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Заявление прозвучало на пресс-конференции в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде в присутствии главы Пентагона Пита Хегсета, госсекретаря Марко Рубио и министра ВМС США Джона Фелана.

По словам Трампа, корабли водоизмещением от 30 до 40 тысяч тонн получат продвинутое вооружение, включая гиперзвуковые ракеты, электрические рельсовые пушки, мощные лазерные системы, а также разрабатываемые крылатые ракеты морского базирования с ядерными боеголовками. Глава государства заявил, что новые корабли будут "в сто раз мощнее любых других когда-либо построенных военных кораблей" и станут флагманами американского флота.

Как отмечает агентство AFP, боевые корабли класса "Трамп" по своим размерам будут значительно превосходить находящиеся сейчас на вооружении ВМС США эсминцы и крейсеры, однако останутся меньше линкоров класса "Айова", которые эксплуатировались до 1990-х годов. Дональд Трамп сообщил, что строительство первых двух кораблей займет около двух с половиной лет, а в перспективе их число планируется увеличить сначала до десяти, а затем до 20–25 единиц.

Объявление было сделано на фоне обострения стратегического соперничества между США и Китаем, который в последние годы значительно усилил свои военно-морские силы и недавно ввел в строй третий авианосец. При этом Трамп подчеркнул, что новые корабли создаются не специально для противостояния Пекину. По его словам, речь идет о готовности США к любым потенциальным угрозам и о стремлении к "миру через силу".

Президент США также связал проект с задачей стимулирования оборонной промышленности страны. Он заявил о намерении на следующей неделе провести встречу с крупными подрядчиками военно-промышленного комплекса и призвать их сократить сроки поставок и нарастить инвестиции в строительство оборонных предприятий.

По данным Fox News, в настоящее время в составе ВМС США находятся около 294 боевых кораблей. В Пентагоне при этом указывают, что военно-морские силы Китая насчитывают около 370 надводных кораблей и подводных лодок, что продолжает оказывать влияние на стратегическое планирование в Вашингтоне.