Президент США Дональд Трамп объявил о новом главном враге для страны, передает BAQ.kz.

«Теперь, после поражения Ирана, главным врагом Америки является радикальная левая, крайне некомпетентная Демократическая партия», – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряжённости в международных отношениях, связанных с Ираном. Несмотря на утверждения Трампа о «поражении» Ирана, конфликт и напряжённость в регионе продолжаются.