Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры называют его "президентом Европы", передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как пишет издание Politico со ссылкой на источники, близкие к переговорам, в Брюсселе подобные утверждения опровергают, однако признают, что влияние Трампа на европейскую политику достигло беспрецедентного уровня. По данным издания, лидеры стран ЕС обращались к американскому президенту не только по вопросам, связанным с Россией, но даже просили его оказать давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Трамп, возможно, никогда не станет президентом Европы, но вполне может быть её „крестным отцом“", — заявил один из европейских дипломатов.

Бывший посол США в ЕС Энтони Гарднер отметил, что во времена переговоров о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве Вашингтон рассматривал Европу как равного партнёра. Сейчас же, по его словам, ЕС утратил прежнюю солидарность, что делает его более уязвимым перед давлением со стороны США.