Трамп назвал условие сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп высказался о возможности соглашения с Ираном, заявив, что оно возможно лишь при «безусловной капитуляции» Тегерана, передает BAQ.KZ.
Соответствующую публикацию американский лидер разместил в пятницу, 6 марта, в социальной сети Truth Social.
Как следует из заявления главы Белого дома, Вашингтон придерживается жесткой позиции по этому вопросу.
"Не будет никакой сделки с Ираном, кроме безусловной капитуляции! После этого и после выбора великого и приемлемого лидера (лидеров) мы вместе со многими нашими замечательными и очень смелыми союзниками и партнерами будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края разрушения, сделав его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде", — отметил он.
Также Трамп высказался о будущем страны. По его мнению, у страны "будет великое будущее".
Кроме того, президент США завершил публикацию политическим слоганом.
"Сделаем Иран снова великим, MIGA! (MAKE IRAN GREAT AGAIN — прим.)", — добавил президент США.
В другой записи Дональд Трамп затронул ситуацию на Ближнем Востоке и сообщил о действиях американской стороны в регионе.
"Мы перемещаем тысячи людей из разных стран Ближнего Востока. Это делается тихо, но без сбоев. Государственный департамент под руководством секретаря Марко Рубио делает отличную работу!" — пояснил Трамп.
