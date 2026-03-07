Президент США Дональд Трамп высказался о возможности соглашения с Ираном, заявив, что оно возможно лишь при «безусловной капитуляции» Тегерана, передает BAQ.KZ.

Соответствующую публикацию американский лидер разместил в пятницу, 6 марта, в социальной сети Truth Social.

Как следует из заявления главы Белого дома, Вашингтон придерживается жесткой позиции по этому вопросу.

"Не будет никакой сделки с Ираном, кроме безусловной капитуляции! После этого и после выбора великого и приемлемого лидера (лидеров) мы вместе со многими нашими замечательными и очень смелыми союзниками и партнерами будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края разрушения, сделав его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде", — отметил он.

Также Трамп высказался о будущем страны. По его мнению, у страны "будет великое будущее".

Кроме того, президент США завершил публикацию политическим слоганом.

"Сделаем Иран снова великим, MIGA! (MAKE IRAN GREAT AGAIN — прим.)", — добавил президент США.

В другой записи Дональд Трамп затронул ситуацию на Ближнем Востоке и сообщил о действиях американской стороны в регионе.