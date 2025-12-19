Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой, передает BAQ.KZ. Об этом он сообщил в интервью NBC News, отвечая на вопрос о дальнейших шагах Вашингтона в отношении Каракаса.

"Я не исключаю этого, нет", — сказал Трамп.

Он добавил, что не обсуждает подобные сценарии публично, однако подтвердил, что такая возможность существует. Президент также заявил, что Соединённые Штаты продолжат изымать нефтяные танкеры, связанные с Венесуэлой, не уточнив конкретных сроков.

"Это зависит от ситуации. Если они будут достаточно глупы, чтобы продолжать плавание, то окажутся в одном из наших портов", — отметил он.

Ранее, во вторник, Трамп распорядился ввести "блокаду" санкционированных нефтяных танкеров, следующих из Венесуэлы и в Венесуэлу, усилив давление на президента страны Николаса Мадуро. США также недавно конфисковали нефтяной танкер, задержанный вблизи венесуэльских вод. По данным администрации, кампания уже привела к 28 ударам по судам, в результате которых погибли более 100 человек. Один из эпизодов, так называемый "двойной удар", стал предметом рассмотрения в Конгрессе.

Трамп отказался прямо отвечать на вопрос, является ли свержение Мадуро конечной целью его политики.

"Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше всех", — сказал президент США.

Заявление Трампа прозвучало на фоне его прежних обещаний избегать вовлечения страны в новые внешние конфликты. Во время избирательной кампании 2024 года он неоднократно подчёркивал, что способен удержать США от войн, а после победы на выборах заявил, что не намерен начинать новые конфликты, а будет стремиться к их прекращению. В администрации при этом утверждают, что удары наносились по судам, якобы связанным с наркотрафиком, а доходы от нефти в Венесуэле используются для финансирования "наркотерроризма".

Кроме внешнеполитических вопросов, Трамп затронул экономику и социальную сферу. В обращении к нации в прайм-тайм в среду он объявил о выплате единовременного "дивиденда воина" в размере 1 776 долларов почти 1,5 млн военнослужащих в честь приближающегося 250-летия основания США. По его словам, выплаты начнутся "очень скоро", в ближайшие дни, и будут профинансированы за счёт закона One Big Beautiful Bill и доходов от тарифов.

Высокопоставленный представитель администрации уточнил, что общая стоимость выплат составит около 2,6 млрд долларов и средства будут выделены из фондов, предназначенных для военного жилья, в рамках закона, подписанного Трампом в июле. Источник в Сенате также сообщил, что финансирование будет осуществляться не за счёт тарифов, а из уже утверждённых бюджетных ассигнований, и что Минобороны решило оформить помощь как разовую выплату, не создавая долгосрочных обязательств.

В своём выступлении Трамп также резко раскритиковал крупные страховые компании и заявил, что американцы должны иметь возможность самостоятельно приобретать медицинскую страховку, что, по его словам, обеспечит лучшие условия по более низкой цене. Он отметил, что не считает необходимым отменять закон о доступном медицинском обслуживании, известный как Obamacare, заявив, что он "сам себя отменит" из-за высокой стоимости. При этом президент сообщил, что не планирует представлять отдельный масштабный план реформы здравоохранения.

В завершение интервью Трамп коснулся предстоящих промежуточных выборов в Конгресс, которые станут ключевыми для обеих партий. На вопрос о том, удастся ли республиканцам сохранить контроль над обеими палатами, он ответил, что рассчитывает на это и надеется на положительный исход.