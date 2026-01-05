Президент Соединённые Штаты Дональд Трамп не исключил возможность проведения военной операции против Колумбия, выступив с резкими заявлениями в адрес руководства этой страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Donald Trump на русском".

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп назвал президента Колумбии Густаво Петро "больным человеком" и заявил, что страна, по его словам, занимается производством кокаина, который поставляется в Соединённые Штаты.

"Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, который любит производить кокаин и продавать его Соединённым Штатам. И он не будет делать это долго, уж поверьте мне", — сказал американский президент.

В ходе беседы журналист уточнил, что именно означает заявление о том, что производство кокаина "не будет продолжаться долго". В ответ Трамп заявил: "Он не будет этим заниматься долго. У него есть кокаиновые мельницы и кокаиновые фабрики. Он не будет делать это долго".

На прямой вопрос о возможности военной операции США против Колумбии Дональд Трамп ответил: "Звучит неплохо для меня. Знаете почему? Потому что они убивают очень много людей". На повторный уточняющий вопрос он вновь подчеркнул: "Звучит неплохо для меня. Знаете почему? Потому что они убивают очень много людей".

Официальных комментариев со стороны колумбийских властей или американских государственных структур по поводу возможных дальнейших шагов на данный момент не поступало.